Quanto sono efficaci i vaccini a mRna contro il Covid? Secondo uno studio condotto negli Usa su 780mila veterani tra febbraio e ottobre 2021, pubblicato da Science, dall’1 marzo all’1 settembre il tasso di protezione dal contagio è sceso dall'89,2% al 58% per Moderna e dell'86,9% al 43,3% per Pfizer. I ricercatori sottolineano come, in ogni caso, i vaccini mantengano nel tempo una importante azione contro il rischio morte. Le analisi tra luglio e ottobre 2021 hanno evidenziato una protezione media dell'81,5% per Moderna e dell'84,3% per Pfizer

