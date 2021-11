1/24 ©IPA/Fotogramma

Da oggi, lunedì 22 novembre, è possibile prenotare la terza dose dei vaccini Covid per tutti gli over 40, che si aggiungono così alle altre fasce di popolazione per cui era già possibile: over 60, over 18 con fragilità di salute, ospiti e personale delle residenze per anziani, personale sanitario. Guardando ai dati aggiornati in mattinata, sono 3.280.887 gli italiani che hanno già ricevuto la dose booster, a cui si aggiungono 667.449 dosi addizionali. La campagna di somministrazione non è però uguale in tutte le regioni

