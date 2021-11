14/16 ©Ansa

"Se noi non interveniamo il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiuso per tutti, non è che non si chiude per nessuno", ha aggiunto Fedriga. "È una misura che apre un po' di più. L'alternativa è chiudere per tutti a prescindere - rimarca -. Non parliamo di escludere qualcuno, ma a chi ha una minore propensione al rischio ospedalizzazione diciamo 'Puoi fare un po' più di cose'"