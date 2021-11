Nuovo decreto Covid, resta il nodo dei controlli

2/10 ©Ansa

Il Super Green pass, solo per vaccinati e guariti, è allargato a molti ambiti con le nuove regole. E passa ora per verifiche costanti in ristoranti, bar, palestre e locali. Il Green pass base invece (ottenibile anche con tampone) sarà obbligatorio per gli alberghi e il trasporto pubblico locale, compresi bus e metro

Super Green Pass, dai ristoranti a teatri, stadi e viaggi: cosa cambia settore per settore