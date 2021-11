8/20

Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, le soglie fissate per il passaggio alla zona gialla sono del 10% in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari. Il Friuli Venezia Giulia ha già superato entrambi i parametri e si avvia al cambio di colore. Anche la Provincia autonoma di Bolzano è in una situazione preoccupante e potrebbe finire in zona gialla