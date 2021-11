Speranza: “Dal primo dicembre terza dose anche agli over 18”

L’annuncio del ministro è arrivato al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto Super Green Pass, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche Mario Draghi e Mariastella Gelmini

Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e la ministra Gelmini, Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha dichiarato dal primo dicembre la platea anagrafica della terza dose sarà estesa a tutti i cittadini con più di 18 anni. Il ministro ha anche annunciato che la durata del Green Pass sarà di nove mesi.

Speranza ha poi rivelato che l’obbligo vaccinale, già vigente per alcune categorie, sarà esteso al personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine e ai militari e tutto il personale scolastico. “L’estensione dell’obbligo interesserà anche la terza dose”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Speranza sono arrivate al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto Super Green Pass.