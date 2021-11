Covid, leader no vax Veneto Lorenzo Damiano è in terapia sub-intensiva

Noto per il suo attivismo no vax e per le sue posizioni anti-sistema, contro i promotori della campagna vaccinale aveva invocato una seconda "Normiberga". Potrebbe aver contratto il virus durante un viaggio a Medjiugorje all'inizio di novembre

Il leader dei no vax del Veneto , Lorenzo Damiano, si trova ricoverato in terapia sub-intensiva all'ospedale di Vittorio Veneto dopo aver contratto il Covid . È membro del movimento "Norimberga 2", con il quale si era candidato alle ultime elezioni alla carica di sindaco di Conegliano, in provincia di Treviso. Secondo i giornali locali, il 56enne avrebbe contratto il coronavirus durante un pellegrinaggio a Medjiugorje, nei primi giorni di novembre ( GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS )

Chi è Lorenzo Damiano

Lorenzo Damiano è noto per il suo attivismo no vax e per le sue posizioni anti-sistema. Contro i promotori della campagna vaccinale contro il Covid aveva invocato una seconda "Normiberga", con riferimento allo storico processo contro i criminali nazisti del 1945-1946. Nei suoi messaggi si ritrovano slogan contro la "dittatura sanitaria", a favore dei no Green Pass, delle terapie mediche domiciliari e della libertà vaccinale, uniti a temi religiosi.