Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 dicembre

Nelle ultime 24 ore 16.632 nuovi positivi, contro i 17.030 di ieri. I tamponi sono 636.592 (ieri 588.445), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 2,6% (era al 2,9%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 134.152. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.094.072. I guariti sono 4.736.202. Le persone in terapia intensiva sono 732 (+24)

Nelle ultime 24 ore sono stati 16.632 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 17.030. Aumentano i tamponi effettuati: 636.592, contro i 588.445 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,6% (ieri era 2,9%). Sono 75 i morti (compreso qualche riconteggio), 24 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.990, poi il Veneto con 2.560. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 732, con 59 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.094.072. Le vittime in totale sono 134.152, con 75 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 74, compresi altri riconteggi). I guariti sono 8.988 nelle ultime 24 ore e 4.736.202 in totale. I ricoverati con sintomi sono 5.428 (+43). Sono invece 217.558 le persone in isolamento domiciliare (+7.497). I tamponi sono in tutto 121.810.009 - di cui 67.938.532 processati con test molecolare e 53.871.477 con test antigenico rapido -, in aumento di 636.592 rispetto al 3 dicembre. Le persone testate sono finora 38.301.193, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che la Regione Calabria comunica che "i casi testati di oggi sono 1.218.435. Riguardo ai dati dei casi testati alla giornata del 3 dicembre 2021 si precisa che per mero errore di trascrizione sono stati comunicati n. 1.221.391 anzichè il numero esatto pari a 1.214.391"; la Regione Campania segnala che "a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che un decesso caricato oggi, risale al giorno 20/11/2021"; la Regione Emilia-Romagna spiega che "è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di quattro test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari"; la Regione Sicilia segnala che "i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 03/12/21 - n. 4 il 02/12/21".