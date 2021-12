Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 5 dicembre. LIVE

Corre la campagna vaccinale in Italia, spinta soprattutto dalle terze dosi. E' verosimile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione per i bambini da 0 a 5 anni, secondo Palù presidente dell'Aifa, ospite a Sky TG24 Live In. Da domani entrano in vigore le nuove regole del il Super Green Pass . I nuovi dati Iss fanno il punto sull'efficacia vaccinale nei 5 mesi: i non vaccinati rischiano la morte 9 volte di più dei vaccinati. I casi della variante Omicron in Italia sono al momento 9, di cui 7 legati al paziente zero. Aumenta il numero di pazienti in terapia intensiva. Sono 16.632 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 75 morti e tasso di positività al 2,6% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Negli Usa oltre 100 mila contagi e mille morti al giorno nell'ultima settimana. In Francia 51mila i casi in 24 ore.