Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 6 dicembre. LIVE

Entra in vigore da oggi il cosiddetto super Green Pass, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Chi non sarà in possesso dei requisiti, in zona arancione non potrà prendere il caffè al bancone di un bar, né sedersi al ristorante, neanche all'aperto. Potrà fare shopping nei centri commerciali ma solo nei giorni feriali. Non mancano le polemiche, soprattutto per i controlli sui mezzi pubblici dove servirà il pass dai 12 anni in su. Le Regioni chiedono una 'moratoria' per 'consentire a tutti di andare a scuola'. Il ministro Gelmini assicura: 'valuteremo le richieste ma è importante che i mezzi siano sicuri". Intanto i contagi continuano ad aumentare anche se l'indice di crescita Rdt risulta costante da 15 giorni. Meno ricoveri nel complesso ma emergono nei reparti forme severe di Covid nei bambini. Intanto la variante Omicron è sotto la lente degli esperti, che contano di impiegare una o due settimane per capire come si comporta clinicamente e se resiste ai vaccini. Ieri in Italia 15.021 nuovi contagi e 43 morti. Appello di Locatelli: "Sarà un Natale diverso, vaccinatevi e vogliatevi bene".