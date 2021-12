Terza dose, studio: 7 tipi di vaccini potenziano la protezione

Sette tipi di vaccino anti-Covid a confronto per la terza dose. Per la prima volta, un team di ricercatori inglesi dell’Università di Southampton, Imperial College di Londra e Università di Oxford ha valutato la possibilità di un richiamo con un vaccino diverso da quello utilizzato per le prime due iniezioni, studiando gli effetti dei diversi preparati su persone precedentemente vaccinate con un ciclo a due dosi dei vaccini Pfizer o AstraZeneca. Dallo studio, pubblicato su "The Lancet", è emerso che tutti vaccini hanno prodotto una forte risposta immunitaria, anche se i dati variavano a seconda della combinazione. In particolare, i risultati suggeriscono che i preparati con tecnologia a mRNA sembrano fornire il più forte aumento di anticorpi se somministrati 10-12 settimane dopo la seconda dose. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)