Stato d'emergenza, verso stop delle proroghe: le ipotesi sul tavolo

A fine anno scade lo stato di emergenza, e l'idea del governo è di non prorogarlo. L'esecutivo è di fronte a un bivio: varare un nuovo decreto per estendere tale misura o preferire la legislazione ordinaria, con cui disciplinare le strutture e le norme ad hoc introdotte per combattere la pandemia di Covid-19 (LIVEBLOG - LA SITUAZIONE IN ITALIA - IL SUPER GREEN PASS: LE FAQ).

Verso il trasfrimento dei compiti alla Protezione civile vedi anche Super Green Pass, Costa a Sky TG24: "Inizia nuova fase per il Paese" Tuttavia, la via più semplice da percorrere potrebbe essere il prolungamento della durata dello stato emergenziale per i prossimi tre mesi. Un'estensione breve insomma, per poi affidare alla Protezione civile gli attuali compiti del commissario straordinario per l'emergenza, con la possibile promozione del generale Francesco Paolo Figliuolo a capo del Comando operativo di vertice interforze.

I limiti temporali della proroga approfondimento Covid, tornano le mascherine all’aperto: ecco dove, come e quando L'attuale stato d'emergenza può essere prorogato fino al 31 gennaio 2022, non oltre. Secondo la legge, questa condizione non può infatti superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Questo non significa però che non si possa chiudere lo stato d'emergenza per Covid-19 e aprirne contestualmente un altro con una motivazione differente, che valga appunto fino al 31 marzo 2022. In alternativa, si può ricorrere alla modifica del termine ultimo dello stato d'emergenza previsto dalla legge.