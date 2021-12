Super Green Pass, Costa a Sky TG24: "Inizia nuova fase per il Paese"

"Da oggi inizia una nuova fase nel Paese". A dirlo, ospite a Sky TG24, è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, parlando dell'entrata in vigore del Super Green Pass (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Lo abbiamo fatto (introdurre il Super Green Pass, ndr) cercando di raggiungere alcuni obiettivi, di dare il messaggio chiaro che non saremmo tornati a chiudere, di dare alle attività una prospettiva di ritorno alla normalità". Poi sulla richiesta delle Regioni di derogare i ragazzi over 12 dall'obbligo di Green Pass base per i mezzi pubblici, il sottosegretario spiega: “Il governo si è sempre reso disponibile a condividere con il percorso con le Regioni. A oggi siamo di fronte a questa richiesta, apriremo un confronto e un dialogo per capire se ci sono le condizioni per andare incontro a questa richiesta”.