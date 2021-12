Palù (Aifa) a Sky TG24: "Vaccini Covid su 0-5 anni forse per Pasqua"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco: "Farmaci sicuri sui più piccoli: abbiamo fatto più test per questi vaccini che per quelli contro la pertosse. Non è stata segnalata nessuna reazione grave". Il rischio di sviluppare gravi complicanze nel decorso dell'infezione da coronavirus "è 10 volte più alto per chi non è vaccinato" Condividi

Il 16 dicembre inizierà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 sui bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. L’obiezione principale dei genitori che non sanno se faranno vaccinare i propri figli è che sarebbero stati fatti solo 3mila test clinici, troppo pochi per avere sicurezze scientifiche. Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù, intervistato da Tonia Cartolano durante la seconda giornata dell’evento Live in di Sky TG24 a Courmayeur (IL RACCONTO DELLA SECONDA GIORNATA - L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI), rassicura gli scettici: “Tremila bambini sono più di quelli testati per il vaccino per la pertosse. Se consideriamo gli studi validativi sugli adulti i numeri sono circa 20-30mila. Quindi in proporzione sono molti di più i bambini testati”. Negli Stati Uniti, dove le somministrazioni sui bambini sono già iniziate, “sono già stati vaccinati quattro milioni e 300mila bimbi, un numero più alto di quelli che potrebbero esserlo da noi: nessun caso grave è stato segnalato”, ha sottolineato Palù.

Vaccini sui bambini dagli 0 ai 5 anni forse il prossimo anno

Sulla possibilità di procedere in futuro con le somministrazioni anche sotto i cinque anni, Palù dice che "dovremo aspettare altri studi. È vero però che l'incidenza del contagio è alta anche da 0 a tre anni". Le società farmaceutiche Moderna e Pfizer, ha spiegato Palù, stanno già andando avanti con le analisi. Verosimilmente i farmaci da somministrare ai bambini dagli zero ai cinque anni potrebbero essere pronti "il prossimo anno, forse per Pasqua", ha detto Palù.

Perché preoccupa la variante Omicron

L'ultimo ceppo rilevato di coronavirus, la variante Omicron, preoccupa i Paesi di tutto il mondo. Il motivo, ha detto Palù, è che "ha ben 38 mutazioni nella proteina S. Queste mutazioni, nei ceppi che sono venuti prima, sono correlate a immuno-evasività e maggior contagiosità". Bisognerà però aspettare i risultati delle analisi complete sulla nuova variante per tracciare un quadro completo sulla sua pericolosità, precisa Palù.

Chi rischia di più contro il Covid-19

Palù ha tracciato poi un identikit di chi rischia le complicanze più gravi legate all'infezione da Covid-19: "I ricoverati oggi sono i non vaccinati, dieci volte in più dei vaccinati. Così anche per chi entra in terapia intensiva e chi muore".