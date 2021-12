Toti a Sky TG24: "Vaccini ai bambini con hub più confortevoli"

Lo ha riferito, in diretta da Courmayeur, il presidente della Regione Liguria, intervenuto nel corso di Sky TG24 Live In, appuntamento che porta il dibattito sui maggiori temi legati all’attualità, tra cui proprio la pandemia di Covid-19, nelle piazze italiane Condividi

"Non abbiamo mai dismesso la rete di vaccinazione che avevamo questa estate. Daremo ai bambini hub diversi per dare ambienti più confortevoli. Ieri la Regione Liguria ha fatto 13.500 vaccini, siamo ai livelli eroici delle performance del periodo estivo”. Lo ha riferito il governatore ligure Giovanni Toti nel corso di Sky TG24 Live In (LIVE BLOG), durante il panel "Oltre la pandemia". A discutere sugli sviluppi attuali della pandemia di Covid-19 e a commento dei dati del bollettino giornaliero, sono intervenuti anche Michele Emiliano, governatore della Puglia, Roberto Occhiuto che guida la Regione Calabria ed infine Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Emiliano e la situazione in Puglia "Stiamo cercando di fare un numero di tamponi sufficiente, prescrivendo a tutti la massima prudenza. Le mutazioni si hanno se ci sono molti contagi. Non infettarsi è una possibilità data in meno al virus di mutare. Il tasso di incidenza della Puglia è uno dei più bassi, ma siamo pronti ad affrontare un innalzamento”. Questo il punto della situazione, per quanto riguarda la Regione Puglia, sottolineato dal proprio governatore, Michele Emiliano.

Occhiuto: "Le Regioni hanno risposto bene" approfondimento Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 3 dicembre. DIRETTA Secondo il presidente della Calabria, Occhiuti, “le Regioni hanno risposto bene alle pressioni, i governatori hanno dimostrato di essere molto uniti". A proposito della sua Regione, ha spiegato di essere "molto preoccupato per la Calabria dove la sanità è in condizioni disastrose, qui la sanità è commissariata da 12 anni. Solo da pochi giorni siamo riusciti ad aumentare la dotazione di posti in terapia intensiva di 10-12 unità. Sono contento per i progressi della campagna vaccinale, stiamo vaccinando oltre il target dato da Figliuolo”, ha riferito.

Acquaroli: "Nelle Marche campagna informativa per gli scettici" approfondimento Covid, Locatelli a Sky TG24: "La quarta dose una possibilità concreta" Attiva nel convincere gli scettici a vaccinarsi contro il Covid-19 è poi la Regione Marche, come confermato dal suo governatore, Francesco Acquaroli. “Abbiamo messo in campo una task force di esperti della sanità regionale e la prossima settimana faremo una campagna informativa nelle città capoluogo", ha raccontato. "Siamo convinti che lo zoccolo duro possa essere ricondotto a una riflessione più approfondita che avvicina all’obiettivo della vaccinazione. Spiegheremo cosa significa vaccinarsi con opinion leader che chiariranno i dubbi e risponderanno alle false notizie messe in giro”, ha poi aggiunto.