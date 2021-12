Vaccini Covid, l'ad di Pfizer: "Serviranno richiami per diversi anni"

Pfizer al lavoro su un vaccino contro la variante Omicron



approfondimento

In merito alla nuova variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2, che ha ormai raggiunto tutti i continenti abitati, Bourla ha ricordato che Pfizer aveva già realizzato vaccini aggiornati in risposta alle varianti Beta e Delta, ma che non erano stati necessari. L'amministratore delegato dell'azienda ha poi annunciato che Pfizer è al lavoro sullo sviluppo di un vaccino specifico in risposta alla variante Omicron, che potrebbe essere pronto in 100 giorni.



L'importanza dei vaccini anti-Covid



Nel corso dell'intervista, Bourla ha, inoltre, ribadito l'importanza dei vaccini anti-Covid: hanno contribuito a salvare milioni di vite durante la pandemia e senza di loro la "struttura fondamentale della nostra società sarebbe minacciata".

Entro la fine dell'anno Pfizer prevede di raggiungere quota tre miliardi di dosi di vaccino anti-Covid distribuite, e quattro miliardi di dosi il prossimo anno.

Nel 2022, ha precisato Bourla, i Paesi avranno "tutte le dosi di cui hanno bisogno". Intanto, il Regno Unito ha annunciato di essersi assicurato 114 milioni di dosi extra di vaccini Pfizer e Moderna per i prossimi due anni.