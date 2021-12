Covid, Locatelli a Sky TG24: "Terza dose già a 7 milioni di persone"

Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) per l'emergenza Covid-19, intervenuto nel corso di Sky TG24 Live In, direttamente da Courmayeur Condividi

"La dose booster è già stata somministrata a 7 milioni di persone. Il messaggio è continuare con la terza dose e cominciare subito con il ciclo vaccinale primario, ci sono ancora 1 milione e 300 mila persone che non hanno la prima dose". Sono le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts) per l'emergenza legata alla pandemia di Covid-19, intervenuto a Sky TG24 Live In (LIVE BLOG), l'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. Dopo l'appuntamento di Firenze dello scorso giugno, Live In è tornato a Courmayeur, dove oggi e domani è in programma una due giorni di dirette, interviste e confronti. Covid: la situazione italiana ad oggi "La situazione italiana è tra le più favorevoli del continente, a parte Spagna e Svezia abbiamo l'incidenza più bassa, ma c'è ancora una marcata circolazione virale. Il 2 di dicembre di un anno fa avevamo 3.600 persone nelle terapie intensive, oggi siamo sotto i 700, un anno fa i decessi erano 10 volte tanto, questo è il risultato della protezione conferita dai vaccini", ha continuato Locatelli.

Locatelli: "Omicron? Al momento in Italia predomina la variante Delta" approfondimento Israele chiude a Omicron, unica via il vaccino: il reportage Tra i temi toccati dal coordinatore del Cts, uno dei numerosi ospiti che interverrano a Live In, anche quello legato alla variante Omicron, di recente scoperta in Sudafrica. "Ad oggi ci sono 7 casi sequenziati attribuibili alla variante Omicron in Italia tutte riconducibili al caso noto che ha ingenerato 6 ulteriori contagi fra i contatti stretti", ha spiegato Locatelli. "Al momento fortunatamente non c'è una diffusione nel Paese, in Italia è ancora predominante la Delta", ha riferito ancora. "In Sudafrica la Omicron ha preso il sopravvento sulla Delta e ha incrementato la percentuale di contagi. Ha maggior potere contagiante, ma ciò non significa maggior potere di provocare patologia grave e non vuol dire che eluderà i vaccini", ha specificato.

"Obbligo vaccinale? Ad oggi non necessario in Italia" approfondimento Covid e obbligo vaccinale, da Austria a Germania: i Paesi Ue a favore "L'obbligo vaccinale è l'ultima risorsa se la situazione dovesse peggiorare ma al momento non vedo gli estremi per questo". Questo, invece, il parere del professore sul tema. "L'obbligo vaccinale implica molti aspetti di natura sociale e politica e vanno lasciati al decisore politico. Io aggiungo che un conto è una situazione in Paesi con bassi tassi di vaccinati, un'altra la condizione dell'Italia dove la situazione è diversa", ha detto. "Con Portogallo e Spagna siamo il Paese con la più alta percentuale di vaccinati. Non a caso in Germania e Austria dove hanno percentuali più basse, stanno pensando all'obbligo", ha riferito ancora Locatelli.