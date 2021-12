6/10 ©Ansa

GRECIA - Provvedimenti contro i non vaccinati sono stati annunciati anche dalla Grecia per gli over 60, con una sanzione mensile di 100 euro per chi non si adeguerà all'obbligo entro il 16 gennaio: una scelta che il premier Kyriakos Mitsotakis (nella foto) ha definito come "il prezzo da pagare per la salute”