Germania, due casi di varante Omicron confermati a Monaco

Lo ha segnalato l’assessore alla Salute locale, mentre risultano cinque in tutto il Paese i casi già accertati di contagio legati alla nuova mutazione del virus, tra Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Sassonia. Intanto, secondo il cancelliere in pectore Olaf Scholz “è importante stabilire un obbligo generalizzato alla vaccinazione”, come riportato dai media tedeschi

Intanto, in tutta la Germania, risultano al momento cinque i casi di contagio accertati con la medesima mutazione del virus, di recente individuata in Sudafrica, proprio mentre sono in corso le analisi di sequenziamento relativi ad altri cinque positivi considerati sospetti dalle autorità sanitarie tedesche. In particolare, i casi sono stati registrati tra Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Sassonia. E in questo ultimo land, hanno spiegato gli esperti, uno dei contagiati non aveva di recente effettuato nessun viaggio all'estero. La Sassonia, tra l’altro, è tra le aree del Paese con la maggiore diffusione di coronavirus: l'incidenza settimanale riscontrata è sopra i 1.300 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, con picchi di 2.133 nell’ambito della circoscrizione dello Schweiz-Ostgebirge. In generale, tutta la Germania ha, attualmente, un'incidenza settimanale media di 452,2 casi.

Scholz a favore dell'obbligo di vaccino in Germania

Vista la situazione sanitaria nel Paese e in base a quanto riportano i media tedeschi, il cancelliere in pectore Olaf Scholz si è espresso a favore dell'obbligo generale per il vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto nel corso della consultazione fra Stato e Regioni proprio sul tema Covid, a cui ha partecipato insieme ad Angela Merkel. “È importante stabilire un obbligo generalizzato alla vaccinazione”, ha affermato Scholz.

Ecdc: “42 casi Omicron finora in Ue, lievi o asintomatici”

A dare un quadro generale, considerando l’Unione Europea, è stato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha rilevato 42 casi legati alla variante Omicron sino ad oggi registrati nell'area. Lo ha comunicato la responsabile dell'Ecdc, Andrea Ammon, sottolineando che tutti i casi confermati fino ad oggi mostrano sintomi di malattia lieve o sono asintomatici. E, nel frattempo, sono in corso accertamenti su altri sei possibili contagi considerati sospetti.