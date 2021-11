3/14 ©Ansa

LAVORO E MEZZI PUBBLICI – La nuova legge prevede l’obbligo del pass tedesco per accedere ai luoghi di lavoro e ai mezzi di trasporto pubblico. La regola, in questi casi, è quella delle “3G” (geimpft, genesen, getestet): il certificato sarà valido per chi è vaccinato, chi è guarito dall’infezione e per chi è in possesso del risultato negativo di un tampone Covid

Covid, regola delle "2G" in Germania e in Austria: cos'è e come funziona