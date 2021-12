Covid, regola delle "2G" in Germania e Austria: cos'è e come funziona

Il modello si chiama “2G” perché prevede l’accesso ai luoghi pubblici solo per chi si è vaccinato (geimpft) o per chi è guarito (genesen) dal coronavirus. Da precisare che esiste anche un modello “3G”, che sta invece per “geimpft, genesen oder getestet” (vaccinati, guariti o testati), che si usa a sua volta per specifiche situazioni Condividi

Con l’aumento dei casi di Covid-19 in tutta Europa, alcuni Paesi ricorrono a misure ad hoc per i non vaccinati, per cercare di fermare la diffusione del contagio. L’Austria, in particolare, ha elaborato il modello “2G”, adottato poi anche dalla Germania. Ma di cosa si tratta? E come funziona?

Il modello “2G” vedi anche Covid, le nuove misure contro la variante Omicron Il modello si chiama “2G” perché prevede l’accesso ai luoghi pubblici - come cinema, teatri, piscine e così via - solo per chi si è vaccinato (geimpft) o per chi è guarito (genesen) dal Covid-19. Da precisare che esiste anche un modello “3G”, che sta invece per “geimpft, genesen oder getestet” (vaccinati, guariti o testati), che si usa a sua volta per specifiche situazioni.

Il caso dell’Austria leggi anche Covid, Austria: dal 27 dicembre stretta e coprifuoco alle 22 In Austria, fino al 31 dicembre 2021, le regole prevedono che chi non esibisce un certificato “2G” possa lasciare la propria casa solo per recarsi sul posto di lavoro, svolgere commissioni necessarie, svolgere attività motoria individuale e "soddisfare i bisogni religiosi fondamentali". Sul lavoro, in particolare, vale la regola “3G”: possono entrare anche le persone che esibiscono l’esito negativo di un tampone molecolare rapido e che indossano una mascherina Ffp2. Sono esclusi dalle restrizioni i bambini sotto i 12 anni. Nel caso dei ragazzi dai 12 ai 15 anni sono considerati validi agli effetti della certificazione verde 2G i tamponi effettuati a scuola (pass Ninja). Il 31 dicembre si applica la seguente deroga per i non vaccinati: sono permessi incontri con fino a 10 persone (mentre le persone munite di valido certificato di vaccinazione o guarigione si possono incontrare con un massimo di 25 persone).