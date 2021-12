Covid, Austria: dal 27 dicembre stretta e coprifuoco alle 22

Mentre la variante Omicron sta creando situazioni di emergenza in tutta Europa, l'Austria ha annunciato una nuova stretta contro il dilagare di contagi da Covid -19. Dal 27 dicembre, e quindi anche la notte di Capodanno, nel Paese torna il coprifuoco per bar e ristoranti alle ore 22 e scattano alcune restrizioni per eventi. Lo ha annunciato Katharina Reich, ufficiale medico capo del coordinamento della crisi pandemica (Gecko) sul territorio austriaco. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Austria: "Sconsigliate vivamente le celebrazioni di Capodanno"



Illustrando le nuove misure anti-contagio che scatteranno il 27 dicembre, Reich ha "sconsigliato vivamente le celebrazioni di Capodanno". Meglio "festeggiare in piccoli gruppi con persone che sono state vaccinate e fare i tamponi", ha avvertito.

Nel settore della ristorazione, dove continuerà ad essere applicata la "regola delle 2G", il coprifuoco è fissato alle ore 22. Ne consegue che anche la sera di San Silvestro i cittadini austriaci non potranno festeggiare il Capodanno all'interno dei locali. Dal 27 dicembre, inoltre, per gli eventi sia all'aperto che al coperto sarà consentito un numero massimo di 2mila spettatori, mentre per gli eventi che non assegnano il posto sarà posto il tetto di massimo 25 persone "2-G" (vaccinate oppure guarite) con Ffp2. Inoltre, Gran Bretagna, Paesi bassi, Danimarca e Norvegia vengono inseriti nell'elenco dei Paesi a rischio. Chi rientra da questi Paesi va in quarantena, tranne chi ha già ricevuto la terza dose ed è in possesso di un pcr negativo.