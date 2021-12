1/10 ©LaPresse

L’Italia era uno degli ultimi Paesi europei a non aver ancora rafforzato le restrizioni anti-contagio in vista del Natale. La decisione di optare per la linea dura è arrivata nella giornata di ieri, che ha visto il numero dei contagi superare quota 44mila. Le nuove misure sono state approvate all’unanimità dal Consiglio dei ministri, che non ha però trovato l’accordo sull’ipotesi di estendere l’obbligo vaccinale, previsto al momento per i sanitari

