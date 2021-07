Covid, per le discoteche arriva il dispositivo per il distanziamento

Il Safety Bubble Device è un piccolo congegno, progettato all'interno di IotaLab da cinque ingegneri e usato, in via sperimentale, in una discoteca di Lecco per distanziare adeguatamente le persone. Ogni volta che due dispositivi si avvicinano entro il metro previsto per legge, iniziano a vibrare e la 'collisione' viene registrata in forma anonima Condividi:

Si chiama Safety Bubble Device ed è un piccolo congegno, progettato all'interno di IotaLab da cinque ingegneri marchigiani e usato, in via sperimentale, in una discoteca di Lecco per distanziare adeguatamente le persone nella sala da ballo. Su circa 200 presenti nel giardino del locale, quindi all'aperto, in uno spazio di 600 metri quadrati, in quasi 5 ore sono state registrate 582 'collisioni' in assenza di rischio, cioè con una durata che secondo le prescrizioni non comporta l'esposizione al rischio di contagio da Covid-19 (AGGIORNAMENTI LIVE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). In pratica ogni volta che due dispositivi si avvicinano entro il metro previsto per legge, iniziano a vibrare e la collisione viene registrata in forma anonima.

Come funziona il dispositivo approfondimento Covid, slitta decisione sulla riapertura delle discoteche: le ipotesi La possibilità di risalire alle persone è data solo alle autorità sanitarie in caso di contagio segnalato. Dei contatti registrati, tutti sono durati meno di 3 secondi mentre i contatti stretti, che secondo la legge devono essere di 15 minuti totali al di sotto di 2 metri, sono stati pari a zero. "Questo sistema evidenzia che la tecnologia può aiutare le discoteche e i locali di intrattenimento”, ha spiegato Simone Fedeli, socio fondatore e a capo del team di ingegneri di IotaLab, “a dimostrare che è possibile realizzare eventi al chiuso in regime di prevenzione e con un immediato e selettivo contact tracing, anche riducendo la responsabilità dei titolari in caso di contagio".

L'uso dalle cliniche agli aperitivi approfondimento Vaccini Covid, nel Regno Unito via libera a terza dose per vulnerabili Il Safety Bubble Device è stato anche già impiegato in diverse altre situazioni: in una clinica privata per mantenere le distanze tra le persone in coda all'accettazione, per aperitivi di networking, per mostre ed eventi, a scuola e negli uffici pubblici. "Si tratta di un brevetto nato nel corso del lockdown - ha spiegato Fedeli -: abbiamo una forte esperienza nel mondo della sensoristica e abbiamo progettato prototipi che hanno attirato l'attenzione di un'importante multinazionale tedesca, che si è interessata del design dell'industrializzazione”.