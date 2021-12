Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 26 dicembre. LIVE

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che conferma altre due settimane di zona gialla per Calabria e Friuli Venezia Giulia. Secondo l'ultimo bollettino sono 54.762 i nuovi casi, ma a fronte di 969.752 tamponi analizzati, nuovo record per entrambi i numeri da inizio pandemia. A livello nazionale, come confermato dalla cabina di regia, "è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva". Omicron dilaga in Europa: oltre 100mila casi in Francia, è record da inizio pandemia. Previste nuove restrizioni in altri Paesi. Migliaia di voli cancellati nel mondo ed equipaggi in quarantena.