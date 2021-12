6/13 ©IPA/Fotogramma

LE FFP3 – Le mascherine Ffp3 funzionano in maniera simile ma hanno un potere filtrante ancora superiore alle Ffp2, motivo per cui vengono spesso utilizzate dai lavoratori dell’industria chimica come protezione da esalazioni di gas e liquidi dannosi per l’organismo. Come le Ffp2, possono avere una valvola oppure no

In Austria obbligo di Ffp2 per i non vaccinati