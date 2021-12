Scuola, l’Associazione nazionale presidi: “Situazione sta peggiorando”

Su obbligo Green pass per studenti: “Vedo delle grosse difficoltà”

leggi anche

Scuola, i sindaci al governo: "Introdurre Green Pass per studenti"

Parlando del possibile obbligo di Green pass per gli studenti, Giannelli ha definito “corretta” la posizione del ministro, che “ha detto che ci sta pensando”. “Io vedo delle grosse difficoltà – ha spiegato –. Il problema è la tempistica. Se noi diciamo da un giorno all'altro che diversi milioni di bambini-ragazzi devono vaccinarsi, in quanto tempo devono ottenere il Green pass? Se dobbiamo fare i tamponi a tutti, non abbiamo le strutture necessarie per farli. Se non si fa prima una stima realistica della capacità di smaltimento di queste misure e verifiche, si rischia di fare un buco nell'acqua. Se si dice che serve il Green pass e i ragazzi non fanno in tempo, che succede? Non vengono a scuola? Tutto ciò va coniugato con il tema del diritto allo studio. Non possiamo rischiare che milioni di ragazzi tornino in dad”.