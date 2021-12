Covid e scuola, Giannelli: "10mila classi in Dad su 400mila"

Il presidente dell'Anp parla di un numero consistente di classi in quarantena ma precisa, "Non c'è paragone rispetto a un anno fa". Servono però misure per fermare la pandemia in risalita: "Occorre una grande celerità da parte delle Asl"

"In questo momento ci sono circa 10mila classi in dad, è sicuramente un numero

consistente, ma rispetto al totale non c'è paragone e comunque non c'è paragone rispetto ad un anno fa". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi a "Res Publica" su Cusano Italia Tv. "Certamente la pandemia è in risalita - ha aggiunto – devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perché nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell'anno scorso. Dobbiamo prendere tutte le contromisure per far sì che ciò non avvenga”.