1/8 ©IPA/Fotogramma

Il 23 dicembre il Cdm ha approvato il decreto “Festività” con una serie di nuove misure per contenere l’aumento dei contagi di Covid-19. Tra i provvedimenti viene definito l’obbligo delle mascherine open air anche in zona bianca e in particolare di quelle FFP2 per alcuni specifici settori

GUARDA IL VIDEO: Covid, le differenze tra le mascherine anti-contagi