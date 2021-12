2/3 ©LaPresse

La conferenza stampa segue la cabina di regia, convocata in mattinata e proseguita nel pomeriggio per contrastare l'aumento dei contagi. Tra i vari provvedimenti discussi dal governo, ci sono l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto anche in zona bianca e il richiamo del vaccino già a partire dal quarto mese

Covid, nuove regole: green pass dura 6 mesi, richiamo vaccino al quarto e FFP2 per eventi