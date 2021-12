Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 24 dicembre. LIVE

Il Cdm approva il decreto Festività: ridotta la validità del Green Pass a 6 mesi, terza dose del vaccino anticipata a 4 mesi dalla seconda, obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia e Ffp2 in cinema, teatri, stadi e sui mezzi, chiuse le discoteche fino al 31 gennaio (LE NUOVE REGOLE). L'introduzione dell'obbligo di vaccino per la Pubblica amministrazione è stata invece rimandata su spinta della Lega. Sono 44.595 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, con 168 decessi e tasso di positività al 4,9%. Aumentano le terapie intensive (+13) e i ricoveri ordinari (+178) (BOLLETTINO - GRAFICHE - MAPPE).