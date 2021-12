Covid, Brusaferro: "Segnale forte incremento circolazione del virus"

I dati sull'incidenza e l'Rt rappresentano "un segnale forte di incremento della circolazione del virus". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della consueta conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute, sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. La crescita dei casi, ha precisato Brusaferro, illustrando la mappa aggiornata del territorio italiano, riguarda quasi tutte le Regioni ed è più marcata in quelle del Nordest. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Brusaferro: "Bene vaccini 5-11. Prime dosi 12-19 a 80%"



Quanto all'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, Brusaferro ha sottolineato che al momento è "buona l'adesione per la fascia di età 5-11 anni, iniziata da pochi giorni". È, inoltre, in aumento "il numero di terze dosi soprattutto per gli over 80 (68% del totale) e le dosi booster crescono in tutte le fasce d'età". "Nella fascia di età 20-29 anni è stato raggiunto quasi il 91% di copertura delle prime dosi e stanno crescendo le prime dosi anche nella fascia d'età 12-19 che hanno raggiunto quasi il 80%", ha aggiunto, raccomandando a tutti la dose booster per fermare la diffusione della variante Omicron. "Le dosi booster crescono in percentuale alla crescita delle fasce d'età, passando dall'1,7% per 12-19 all'11,2% (20-29), poi 14,1% (30-39), al 20, 4% (40-49), al 31,3% (50-59), 41,6% (60-69), al 51,1% (70-79) per finire al 68,4% degli over 80", ma "sono numerose le persone che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale ed è importante che lo facciano", ha aggiunto, per poi invitare a fare la terza dose nei tempi raccomandati: "In questo modo aumenta la copertura dall'infezione e dai ricoveri".