Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 25 dicembre. LIVE

Nuovo record di contagi in Italia: circa 50 mila e 600 casi nell'ultimo bollettino. Tasso di positività al 5,4%. Lombardia e Val d'Aosta ad alto rischio. Sì al richiamo dopo 4 mesi, terza dose estesa anche alla fascia 16 -17 anni. Corsa ai tamponi per fare le feste in sicurezza. Picco anche in Gran Bretagna e in Francia. Circa tremila i voli cancellati in tutto il mondo, soprattutto verso gli Stati Uniti