7/10 ©Ansa

Con l’ultimo decreto, il governo ha deciso che dal 30 dicembre il Super Green Pass sarà necessario anche per andare in piscine, palestre e centri benessere al chiuso (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche). Servirà anche per accedere anche a mostre, musei, parchi tematici e di divertimento, centri sociali, culturali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò