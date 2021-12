4/13 ©Ansa

Menichetti ha rassicurato anche sul possibile ingrossamento linfonodale ascellare. “È un disturbo più frequente dopo la terza dose rispetto alle prime due, ma non deve preoccupare. Si tratta infatti di un effetto che non ha grande rilievo e che si risolve in poco tempo”

