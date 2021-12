Da inizio pandemia non si era mai registrato nel nostro Paese un numero così alto di nuovi casi e test giornalieri effettuati. Intanto sono ancora in crescita i pazienti nei reparti ordinari (8.892, +80) e le persone in rianimazione (1.071, +33 rispetto a ieri). In salita la percentuale di positivi sui tamponi fatti: è al 5,6% rispetto al 5,4% di 24 ore prima