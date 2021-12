Covid, Dl: test campione alle frontiere e isolamento a spese proprie

E’ una delle norme previste nel decreto approvato l’altro ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nuove misure anche per le scuole

Test a campione per chi entra nel territorio nazionale e in caso di risultato positivo, isolamento fiduciario di dieci giorni a carico della persona che sta entrando in Italia. E' quanto prevede il decreto di "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19", approvato l'altro ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.