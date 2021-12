10/13 ©Ansa

Chi vive in Lombardia non deve comunque aspettarsi cambiamenti. Il governatore Attilio Fontana ha infatti già annunciato che la Regione rimarrà in zona bianca. “I dati di questa settimana registrano il tasso di occupazione dei posti letto in area medica ancora sotto il 15% anche se, come in tutto il territorio nazionale, stiamo assistendo a una crescita importante dei contagi che ci spinge a tenere monitorata e attenzionata la situazione”, ha spiegato