Scontro frontale fra auto nel Piacentino: due morti

Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 29 marzo, lungo la via Emilia tra Piacenza e Fiorenzuola d'Arda. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ai due conducenti delle vetture coinvolte. L'impatto è avvenuto intorno alle 23 lungo un tratto rettilineo alle porte di Fiorenzuola d'Arda. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco e diversi mezzi del 118 ma per i due conducenti non c’è stato niente da fare. Gravemente ferita anche una 35enne che era passeggera a bordo di una delle auto e che è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Brescia.