7/11 ©Ansa

MASCHERINE - Il decreto festività ha introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca, oltre che al chiuso, come in zona gialla. Obbligo di Ffp2 in stadi e palazzetti, in cinema e teatri, sale da concerto, locali con musica dal vivo e anche sui mezzi di trasporto (lunga percorrenza e trasporto pubblico locale)