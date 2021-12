11/14

USO DEL GREEN PASS - Si è iniziato a utilizzarlo per consentire gli spostamenti in entrata e uscita dalle zone arancioni o rosse, per andare a trovare gli anziani nelle Rsa, per partecipare a spettacoli, eventi sportivi, concerti, feste. Dal 6 agosto il Green Pass è diventato obbligatorio anche per accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso, e dal primo settembre per i mezzi di trasporto, ma non nei bus urbani. In particolare per: aerei, navi e traghetti. Dal 15 ottobre il Green Pass è diventato obbligatorio anche per accedere al posto di lavoro