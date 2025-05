Roma, operaio ucraino accusa un malore e muore in strada

L'uomo, di 46 anni, stava lavorando in un cantiere edile in via degli Ausoni quando è stato colto da un arresto cardio-circolatorio. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri

Era a lavoro in un cantiere edile a Roma quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Un operaio ucraino di 46 anni è mortocosì in strada. L'uomo stava lavorando in via dei Sabelli all'incrocio con via degli Ausoni, nel quartiere San Lorenzo. Inutili i soccorsi, fatale l'arresto cardiocircolatorio. Della salma, trasportata all'Umberto I, il pm ha disposto la restituzione ai familiari. Sul posto i carabinieri della compagnia San Lorenzo.