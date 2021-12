Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 21 dicembre. LIVE

Omicron rappresenta ormai la variante del Covid più diffusa in America, riguardando circa tre quarti dei nuovi casi di contagio. La Casa Bianca esclude il lockdown, a rischio i festeggiamenti di Capodanno a Times Square. Londra ha invece deciso di cancellare gli eventi previsti per l'ultimo dell'anno a causa del drastico aumento dei casi della variante. Via libera dell'Ema al vaccino anti-Covid di Novavax a base di proteine. Le dosi nei primi mesi del 2022. In Italia le Regioni si schierano contro i tamponi ai vaccinati per blindare il Natale. Mentre sono divise sull'obbligo di vaccino. 'Non c'è nulla di deciso. Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron", dice Draghi che rimanda alla Cabina di regia del 23.