Natale e Capodanno, Omicron annulla vacanze per 8 milioni di italiani

L'offerta ricettiva tradizionale, dunque, ritorna ad essere preferita rispetto al "fai da te" la cui scelta dei vacanzieri, in un solo anno, si è ridotta di oltre 14 punti percentuali: 25,8% nell'anno in corso rispetto al 40% del 2020. In particolare, il 19,1% del campione opta per le case prese in affitto, mentre il 6,8% per immobili di proprietà della famiglia o ospite di parenti e amici