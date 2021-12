Natale 2021 con i bambini, dove andare e tutti gli eventi

Dai villaggi di Babbo Natale ai mercatini, fino ai presepi, sono tante le occasioni in tutta Italia per passare le vacanze in famiglia e far vivere ai più piccoli la magia delle feste. È importante ricordare che per accedere alle manifestazioni e ai luoghi è richiesto il Super green pass e che con l’aumento dei casi Covid potrebbero esserci cambiamenti o cancellazioni ascolta articolo Condividi

Le vacanze di Natale sono il momento migliore per passare del tempo in famiglia. Sono molti gli eventi da non perdere per trascorrere un Natale indimenticabile: da quelli dedicati ai più piccini a quelli a misura di famiglia, villaggi di Babbo Natale e mercatini si terranno in tutta Italia. È importante ricordare che per accedere a tutti gli eventi e manifestazioni è richiesto il Super green pass dai 12 anni in su e sono in vigore tutte le regole anti-Covid: mascherine al chiuso e anche all’aperto in caso di assembramenti, distanziamento. Con il recente aumento dei contagi, alcuni eventi potrebbero essere soggetti a cambiamenti o cancellazioni, anche in base alla fascia di colore della regione. Ecco qualche esempio per far vivere ai bambini la magia delle feste.

I mercatini del Trentino-Alto Adige vedi anche Da Trento a Firenze, i più bei mercatini di Natale d’Italia Iniziando dal Nord Italia, non si può non menzionare i Mercatini di Natale dell’Alto Adige: a Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico saranno aperti dal 26 novembre al 6 gennaio 2021. A Merano animano il centro cittadino con iniziative per tutta la famiglia: dalla scenografia degli addobbi d’Avvento, alla pista di pattinaggio in piazza Terme, fino all’apparizione di san Niccolò tra le bancarelle. Da segnalare anche l’evento “Polvere di stelle” a Lana, dal 27 novembre al 24 dicembre. Il mercatino prende il nome da un’antica fiaba che racconta di una bambina che regala i suoi averi ai poveri e viene premiata con stelle che scendono dal cielo sotto forma di monete d’oro. Durante l’evento, la bimba passeggia per Lana con il cesto della lotteria natalizia interagendo con i presenti. A Trento, il Villaggio Incantato di Babbo Natale (dal 20 novembre al 9 gennaio 2022) farà sognare i bambini con una serie di eventi pensati tutti per loro: dalla parata degli elfi alla possibilità di inviare le letterine a Babbo Natale direttamente dall’ufficio postale del villaggio. Dal 27 novembre al 31 dicembre Babbo Natale è a Riva del Garda, nella sua casa nella Rocca circondata dal lago.

La casa di Babbo Natale in Piemonte vedi anche I 20 migliori film con Babbo Natale da vedere durante le vacanze. FOTO Babbo Natale sarà in visita anche a Stresa, sul Lago Maggiore, dove trasferirà la sua grotta e dove sarà possibile incontrarlo dopo uno spettacolo su un piroscafo ormeggiato. Molti gli eventi e i mercatini alle porte di Torino: dalle mostre dei presepi, ai laboratori, fino allo street food natalizio. A Rivoli (TO), dall'8 dicembre al 9 gennaio 2022, ci sarà un villaggio speciale: un laghetto ghiacciato su cui pattinare circondato da tante casette in legno che ospiteranno Babbo Natale e i suoi elfi. A guidare i bambini nel percorso ci sarà la mascotte Renna Cometa.

Natale in Lombardia vedi anche Covid, tutti gli eventi di Natale e Capodanno cancellati in Italia Dal 20 novembre al 9 gennaio 2022 Babbo Natale e le sue renne saranno al Villaggio delle Meraviglie di Milano, il parco tematico dedicato al Natale nel cuore del capoluogo lombardo, presso i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. A Castione della Presolana, nella Bergamasca, tutti i weekend fino a Natale ci saranno eventi a tema per i più piccoli: il “Trenino magico della Presolana”, il Borgo degli Gnomi, il Laboratorio degli Elfi, il Villaggio di Babbo Natale, mercatini di artigianato e presepi.

I presepi del Friuli-Venezia Giulia leggi anche Courmayeur, il presepe nel bivacco opera delle Guide Alpine. FOTO Per gli appassionati della magia dei presepi, il Friuli-Venezia Giulia offre bellissime mostre. Dalle riproduzioni della natività in sabbia di Lignano, quelli dei casoni dei pescatori o fatti in legno nei piccoli borghi di montagna, fino alle rappresentazioni viventi.

Veneto tra parchi a tema e villaggi sul Lago leggi anche Babbo Natale turista a Milano prima di tornare in tram al Polo Nord L’appuntamento più atteso da bambini e ragazzi in Veneto è Gardaland Magic Winter, l’evento dedicato al Natale del famoso parco divertimenti. Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, all’esposizione interattiva di plastici e modellini, fino all’incontro con Babbo Natale nel suo Magico Villaggio. A Malcesine (VR), sul Lago di Garda, Babbo Natale installerà il suo Villaggio Incantato dal 4 dicembre al 6 gennaio 2022. Un luogo magico per tutta la famiglia, dove si potranno incontrare gli elfi postini e quelli costruttori di giocattoli, i sarti e gli inventori.

Il Villaggio di Natale arriva in Emilia-Romagna leggi anche Il mercatino di Natale a prova delle zone colorate Al Museo del Sale di Cervia si potranno ammirare i presepi di sale. A Milano Marittima ci sarà “A Christmas Universe”, il grande villaggio dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 con la pista di pattinaggio, il tiro a segno e il Villaggio di Babbo Natale.

Toscana: la fabbrica dei giocattoli nel castello di Natale vedi anche Regali di Natale 2021, i maglioni natalizi più belli Oltre ai classici mercatini nei centri della Toscana più famosi, vale la pena segnalare qualche evento per i più piccoli. A Montepulciano dal 20 novembre al 6 gennaio 2022 viene allestito un intero castello medievale di Babbo Natale: dalla cucina per i dolci, allo studio per le letterine, la slitta e le renne, la fabbrica dei giocattoli. A Montecatini “La baita di Babbo Natale” è un percorso al coperto con anche un baby luna park e una stanza “speciale” dove i bambini potranno urlare le loro emozioni e i loro segreti, fino all'incontro con Babbo Natale.

La magia di Roma leggi anche Papa Francesco benedice bambinelli del presepe dopo l’Angelus. VIDEO Roma festeggia con un’abbondanza di mercatini, piste di pattinaggio, case di Babbo Natale e attrazioni in giro per la Capitale. Da segnalare il Natale a Luneur Park, dove i bambini potranno usufruire dell’ufficio postale per le letterine oltre alle tantissime attrazioni. Dal 5 dicembre al 9 gennaio 2022, presso il Colonnato di Piazza San Pietro, si terrà la “Mostra dei 100 presepi” di Roma, con creazioni artigianali provenienti dalle regioni italiane e da circa 30 Paesi stranieri.

Il Natale a Napoli e in Campania leggi anche Coronavirus Campania, artigiani del presepe di Napoli lanciano un sos Il Natale a Napoli è avvolto da un’atmosfera particolare, che per i più piccoli è magica. A partire dalla tradizione dei presepi a San Gregorio Armeno, la via del capoluogo campano con le botteghe artigianali che mettono in evidenza le statuine. Non possono mancare le tradizionali fiere e i mercatini, oltre alle luminarie, in tutti i centri cittadini: dal Vomero a Salerno.