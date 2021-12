1/15 ©IPA/Fotogramma

Da qualche giorno a questa parte, chi è in cerca di regali o anche solo di nuove palline per addobbare l’albero, può contare su un’opzione in più: i mercatini di Natale. Da Nord a Sud, gli stand sono tornati a riempire molte città italiane, fornendo a molti italiani e stranieri un’occasione in più per programmare una gita fuori porta

