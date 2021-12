1/11 ©IPA/Fotogramma

Natale non sarà come quello dello scorso anno, quando in tutta l’Italia venivano limitati spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni per bloccare l’avanzata del Covid-19. Diversi territori rischiano però di raggiungere Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige in zona gialla entro fine anno e, da lunedì 6 dicembre, sono in vigore le nuove norme sul Super Green pass. Ecco cosa significa per gli spostamenti degli italiani

