Ha fatto il suo debutto in Italia il Super Green pass. Da ieri, lunedì 6 dicembre, sono in vigore nuove regole per contenere la pandemia da Covid-19. Per accedere a bar, ristoranti, spettacoli, discoteche, eventi sportivi e cerimonie pubbliche è necessario essere vaccinati o guariti dall'infezione. Il Green pass "base" - ottenibile anche con esito negativo di un tampone - è diventato invece necessario per poter salire su tram, bus, metro e linee di trasporto locali. Da Nord a Sud, tra controlli e multe: come è andato il primo giorno di vigenza delle nuove norme

