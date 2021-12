Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 8 dicembre. LIVE

Papa a sorpresa a piazza di Spagna per Immacolata

Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolata, anche quest'anno in forma privata. Mentre attorno era notte, il Papa ha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, chiedendole il miracolo della cura, per i tanti malati; della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perchè sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da se' il dolore degli altri. Alle 6,20 Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna.