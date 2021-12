Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 dicembre

Nelle ultime 24 ore 17.959 nuovi positivi, contro i 15.756 di ieri. I tamponi sono 564.698 (ieri 695.136), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 3,2% (era al 2,3%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 134.472. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.152.264. I guariti sono 4.768.578. Le persone in terapia intensiva sono 791 (+15) Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 17.959 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.756: si tratta del numero più alto dallo scorso 9 aprile. Diminuiscono i tamponi effettuati: 564.698, contro i 695.136 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,2% (ieri era 2,3%). Sono 86 i morti (compreso qualche riconteggio), 15 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 3.516, poi la Lombardia con 3.373. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 791, con 62 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.152.264. Le vittime in totale sono 134.472, con 86 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 99, compresi altri riconteggi). I guariti sono 9.540 nelle ultime 24 ore e 4.768.578 in totale. I ricoverati con sintomi sono 6.099 (+21). Sono invece 242.324 le persone in isolamento domiciliare (+8.284). I tamponi sono in tutto 123.896.511 - di cui 68.530.979 processati con test molecolare e 55.365.532 con test antigenico rapido -, in aumento di 564.698 rispetto al 7 dicembre. Le persone testate sono finora 38.578.774, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino leggi anche Omicron, Pfizer-BionTech: neutralizzata da 3 dosi vaccino Nelle note del bollettino si legge che la Regione Emilia-Romagna comunica che "dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia segnala che "dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 11 casi: 6 positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e 5 positivi rimossi dopo revisione"; la P.A. di Bolzano comunica che "dei 566 nuovi positivi, 2 derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che sono stati sottratti alcuni casi positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare"; la Regione Sicilia spiega che "i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 5 il 07/12/21 - N. 3 il 06/12/21 - N. 2 il 02/12/21"; la Regione Veneto comunica che "dei 3.516 nuovi casi segnalati oggi, 318 si riferiscono a giorni precedenti (compresi tra il 27/11/21 e il 03/12/21) e sono stati caricati in ritardo a causa di un attacco hacker all'Azienda Ulss 6 Euganea".